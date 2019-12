Dotternhausen/Balingen 81-Jähriger stirbt bei Unfall auf B 27

Der Renault-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Ob er bereits vor dem Zusammenstoß gesundheitliche Probleme hatte, ist bislang unklar.

Vollsperrung der Strecke

Nach ersten Einschätzungen wurden die Smart-Fahrerin, ein Insasse des DRK-Gruppenfahrzeugs und der Lkw-Fahrer leicht verletzt.

An den vier beteiligten Fahrzeugen enstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, wobei am Lastwagen mit 30.000 Euro der höchste Schaden enstand. Am Renault und am Smart entstanden jeweils ein Sachschaden von 8000 Euro, am DRK-Gruppenfahrzeug in Höhe von rund 2000 Euro.

Neben den DRK-Rettungsfahrzeugen waren bei dem Unfall auch ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehrabteilungen Balingen und Dotternhausen vor Ort. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.