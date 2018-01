Dotternhausen Auszeichnung für Holcim-Werke

Die Holcim- Betonwerke im Stuttgarter Neckarhafen und Kirchheim/Teck sind von Umweltminister Untersteller als Beispielbetriebe für Ressourceneffizienz ausgezeichnet worden. Holcim nimmt in der Region Stuttgart mit der Herstellung von ressourcenschonendem Beton, kurz R-Beton, eine Vorreiterrolle in der Transportbetonbranche ein.

Der Dormettinger Frank Schlotter, der seit 2013 als Verkaufsleiter alle Werke in Süddeutschland verantwortet: "Holcim hat sich schon früh mit dem Thema Recycling auseinandergesetzt und innovative Wege eingeschlagen, um in den Holcim-Betonwerken in Kirchheim/Teck und Stuttgart Recycling-Beton für den Großraum Stuttgart anzubieten." Er erklärt, dass es dazu mehrere "Mitspieler" brauche. Während Holcim das Know-how für die Produktion von Zement, Kies und Beton besitze, gebe es andere Partner mit dem Fokus auf das Recycling von Abbruch-materialien. So wird aus Altbeton, der von Abbruch-Bauten stammt, ein Baustoff für neue Bauwerke. Frank Schlotter: "Das ist Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Bauwesen."

Der Umweltminister überreichte die Urkunde an den Holcim-Verantwortlichen Hagen Aichele, Leiter der Region Stuttgart, beim Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschaftskongress Baden-Württemberg in Stuttgart und betonte: "In zukunftsorientierten Unternehmen gehört effiziente Nutzung von Material und Energie auf die Tagesordnung. Wer seine Wettbewerbsfähigkeit steigern will, setzt auf effiziente Produktionsprozesse und moderne Effizienztechnologien."