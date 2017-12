Dotternhausen Scheune und Stall gehen in Flammen auf

Nache ersten Informationen der Polizei brach das Feuer in einem Nebengebäude des Hofs aus. In einer Scheune, in der sich auch Stallungen befanden. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Auch die Tiere hätten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden können. Der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen. Aktuell seien die Löschmannschaften dabei, das in der Scheune gelgagerte Heu und Stroh auseinanderzuziehen und abzulöschen.

Über Brandursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.