Bei Musik, Luftballons und Geschenken: Die Bürgermeisterin von Dotternhausen, Monique Adrian, saß bei der Eröffnung des dm-Markts am Donnerstag eine Stunde lang an der Kasse. Freundlich empfing sie die vielen Besucher. Dabei unterstützten sie zwei Mitarbeiter des Drogeriemarkts. Trotz des großen Andrangs blieb sie sichtlich gelassen. Das von ihr eingenommene Geld geht als Spende an den örtlichen Kindergarten und die Schule. Foto: Zawalski