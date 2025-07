Verkehrsschild in Bitz Ein Mai-Scherz oder bildliche Kritik?

Das ist die Frage, die sich ob zweier Schilder stellt, die seit einiger Zeit an Halteverbots-Schildern vor der Lichtensteinschule in Bitz hängen. Der Gemeindeverwaltung sind diese ebenso wenig bekannt wie sie Beschwerden zu Eltern-Taxis und Co. erhalten hat.