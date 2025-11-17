„Dorv“-Projekt aufgegriffen: Im Hugsweierer Rathaus könnten Wohnungen entstehen

Die Ortsentwicklung, basierend auf dem einstigen „Dorv“-Konzept, beschäftigte den Ortschaftsrat. Auch das Feuerwehrhaus könnte in den kommenden Jahren neu genutzt werden.
Einleitend verwies Peter Winkels (SPD) auf die Geschichte des 2016 gestarteten „Dorv“-Projekts – die Abkürzung steht für Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung. Es war beabsichtigt, auf dem Grundstück des ehemaligen „Café Edelweiß“ einen Dorfladen, Mehrzweckräume, ein Café sowie Wohneinheiten zu schaffen. Doch trotz eines entwickelten Bau- und Nutzungskonzepts scheiterte das Projekt Ende Juli „aus wirtschaftlichen und strukturellen Gründen“ (wir berichteten). Damit die Arbeit aus nahezu zehn Jahren nicht vergebens war, hatte sich der der Rat vorgenommen, zentrale Inhalte wieder aufzugreifen und neu zu denken.