Dortmund zu Gast im Europa-Park-Stadion: Warum das Spiel beim SC Freiburg für den BVB so wichtig ist

Wenn der SC Freiburg am Samstag Borussia Dortmund empfängt, dann stehen vor allem die Gäste unter Druck. Denn den Westfalen droht in der kommenden Runde eine Saison ohne europäisches Geschäft. Die Folgen für den Verein wären fatal.

Mit dem DFB-Pokal haben der SC Freiburg und Borussia Dortmund in dieser Saison schon länger nichts mehr zu tun. Die Breisgauer scheiterten im Achtelfinale an Sensationsfinalist Arminia Bielefeld, der BVB musste bereits eine Runde vorher gegen Wolfsburg die Segel streichen.

DFB-Pokal ist bei beiden Pressekonferenzen Thema

Und dennoch war vor dem Bundesliga-Duell am Samstag in Freiburg (15.30 Uhr) auch der Pokalwettbewerb Thema bei den Pressekonferenzen der Trainer Julian Schuster und Niko Kovac. Denn der Pokalsieger ist automatisch für die Europa-League qualifiziert. Wenn er aber schon über die Liga einen Startplatz sicher haben sollte, bekommt die Bundesliga einen siebten Startplatz für den europäischen Wettbewerb.

Siebter Europa-Platz für Bundesliga unwahrscheinlich

Durch das Finale Stuttgart gegen Bielefeld ist dieses Szenario allerdings eher unwahrscheinlich, auch wenn die Schwaben als Elfter theoretisch noch ein kleines Wörtchen in Sachen Top sechs mitsprechen könnten. Derzeit beträgt der Rückstand auf RB Leipzig fünf Punkte.

Die Frage, ob ihm denn Leverkusen im Finale lieber als Bielefeld gewesen wäre, umschiffte Schuster am Freitag aber gekonnt. „Es waren zwei tolle Spieler unter der Woche“, sagte er. Schuster sprach von „Werbung für den Fußball und den Pokal“ und schickte Glückwünsche nach Bielefeld.

Auch für den SC Freiburg ist die Europa-Quali schwierig

Doch klar ist, dass der Einzug ins europäische Geschäft für den SC Freiburg, der ein schweres Restprogramm mit Duellen unter anderem gegen Leverkusen, Frankfurt und Gladbach hat, durch das Pokalfinale Stuttgart gegen Bielefeld nicht gerade einfacher geworden ist.

Das Duell gegen Borussia Dortmund am Samstag ist daher für beide Seiten extrem wichtig – der größere Druck dürfte jedoch bei den Gästen liegen. Denn während der Sport-Club nach Europa will und davon träumt, ist es beim BVB eigentlich Pflicht. Seit Jahren sind die Westfalen Stammgast in der Champions League, der Vorjahresfinalist trifft in der kommenden Woche im Viertelfinal-Hinspiel auf den FC Barcelona.

Ex-Freiburger Schlotterbeck fehlt nach Gelb-Sperre

Ohne die Einnahmen aus der Champions League müsste man im Ruhrpott finanziell deutliche Abstriche machen – was das für den Kader bedeuten würde, ist unklar. Spekulationen gibt es viele, auch rund um den Ex-Freiburger Nico Schlotterbeck, der das Duell gegen den SC gelb-gesperrt verpassen wird.

Viele Interessenten für den Innenverteidiger

Der Innenverteidiger gehört auch in dieser Saison zu den Besten beim BVB, auch Paris Saint-Germain soll Interesse am Linksfuß haben. Dass er auch bei den Scouts anderer Topclubs auf dem Zettel steht, ist anzunehmen. „Ich will gerne international spielen, am liebsten mit dem BVB“, sagte Schlotterbeck zuletzt gegenüber „Sky“.

Der BVB ist zum Siegen verdammt

Das Spiel im Europa-Park-Stadion, es hat für Kovac und seine Elf so etwas wie Endspielcharakter. Denn bei einer Niederlage würde der SC Freiburg seinen Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen – mit einem Sieg wiederum wären die Westfalen wieder mittendrin im Rennen um die begehrten Europapokal-Plätze.

„Sie werden uns nichts schenken“

Dieser Ausgangslage ist man sich auch beim SC Freiburg bewusst. „Sie werden uns nichts schenken, auch wenn wir einen Traum haben irgendwie nach Europa zu gehen“, sagte Vincenzo Grifo nach der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin. Und: „Ich glaube, einfach wird es nicht, hier gegen Borussia Dortmund zu punkten.“

Die Statistik spricht nicht für den SC Freiburg

Das bestätigt auch ein Blick auf die Statistik der vergangenen Aufeinandertreffen. Zuletzt gewann der BVB sechsmal in Folge, 24 Gegentore kassierte der SC Freiburg. „Ich habe noch keinen erlebt, der freiwillig die weiße Fahne gehisst hat“, sagte Schuster darauf angesprochen, der Glaube zu gewinnen, sei groß. Und mit Blick auf den Traum, den man beim SC Freiburg hat, wäre das auch extrem wichtig.