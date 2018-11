Dortmund/Freudenstadt BVB-Anschlag: Wollte Sergej W. töten oder nicht?

Dann stellt Dombert seine Forderung: lebenslängliche Haft wegen vielfachen Mordversuchs. Härter, ja vernichtender hätten das Plädoyer und der Strafantrag kaum ausfallen können. Aus Habgier habe der Beschuldigte gehandelt. Der 29 Jahre alte, aus Russland stammende Angeklagte nahm die Forderung äußerlich ohne jede Regung auf.

Es ist ein spektakulärer Bombenanschlag gewesen – und ein spektakulärer Prozess. Es ist der 11. April 2017, die Spieler des BVB hatten gerade den Mannschaftsbus bestiegen, um zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco ins Signal-Iduna-Park zu fahren. Kaum setzt sich der Bus in Bewegung, detonieren drei Sprengsätze. Der spanische Innenverteidiger Marc Bartra wird am Unterarm schwer verletzt. Ein Polizist, der dem Bus mit dem Motorrad vorausfahren soll, erleidet ein Knalltrauma.

Spektakulär beginnt allerdings auch der Prozess: Schon bald nach Eröffnung im Dezember vergangenen Jahres wartet der gelernte Elektrotechniker Sergej W. mit einem überraschenden und auf den ersten Blick umfassenden Geständnis auf. Ja, er habe die Sprengsätze vor der Abfahrt des Busses in einer Hecke am Teamhotel "l’Arrivée" versteckt. Ja, er habe sich zuvor mit geliehenem Geld Optionen auf BVB-Aktien gesichert – und auf fallende Kurse gesetzt. Aber töten – nein töten wollte er nicht. Er habe lediglich Angst und Schrecken verbreiten wollen, die Sprengsätze sogar eigens so gebaut, dass ihre Durchschlagskraft eher gering ausfallen solle.