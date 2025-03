Dorothea Katz aus Göttelfingen: Die Musik gehört zu ihrem Leben

Wie vielseitig Dorothea Katz ist, zeigt sich beim Austausch, ein DINA-Blatt reicht nicht aus. Mit großer Freude singt sie im Musikanten-Stammtisch mit, der vor rund zehn Jahren auf dem Priorberg gegründet wurde. Steffen Legler (LEGO) aus Fischingen ist der Kopf der locker aufgestellten Truppe, macht die Moderation, erzählt Witze und singt die Lieder über Micro mit.

Die Stammtischmusikanten treffen sich an drei Orten Einmal bis dreimal im Monat treffen sich die Stammtischmusikanten im Wirtshaus in Wittershausen, Lützenhardt und auf dem Priorberg. Die zwölf Freizeitmusikanten aus Fischingen, Betra, Mühlen, Dießen, Salzstetten, Lützenhardt, Wittershausen, Schömberg, Leinstetten und Rangendingen kommen zum Musizieren zusammen und unterhalten die Gäste mit Volksmusik, Wirtshausmusik und haben viel Spaß dabei. Das Repertoire reicht von zünftigen Oberkrainerstücken bis hin zu Schunkel, Schlager und Fasnetsrunden.

Zweimal den Besucher-Rekord geknackt

Auch beim Musik-Cocktail in Horb mit dabei Gemeinsam treten sie auch beim Musik-Cocktail in Horb auf. „Da haben wir auch schon zweimal den Besucher-Rekord geknackt. Im August treten wir dort wieder auf. Ich freu mich schon wahnsinnig darauf“, erklärt Dorothea Katz und fügt hinzu: „Mir macht es Freude, wenn Leute sich freuen. Die Musik geht nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Herz“. Wenn das Publikum mitklatscht und mitmacht, dann erhält die Göttelfingerin ihren größten Dank.

Seit vier Jahren auch Sängerin bei den Nagold-Musikanten Als Verwandlungskünstlerin setzt sich Dorothea Katz kurzerhand einen Bollenhut mit Zöpfen auf, als Schwarzwald-Marie und singt das gleichnamige Lied mit Herzblut. Gemeinsam mit Musikkollegin JuSi aus Rangendingen singt sie zweistimmig im Rahmen der Stammtisch-Musikanten-Auftritte. Seit knapp vier Jahren ist Dorothea Katz zudem noch Sängerin bei den Nagoldtal Musikanten, sie singt im Gesangsduo mit Roland Armbruster aus Vollmaringen wo sie auch schon auf einigen großen Festbühnen in der Gegend unterwegs war und ist. Die gelernte Viehkauffrau singt seit rund 35 Jahren im Fleischerchor Stuttgart mit. Ob Konzerte in Stuttgart oder in ganz Baden-Württemberg – in den vergangenen Jahren hat sie schon einiges erlebt.

Bereits mit mehreren Stars aufgetreten Mit Stars wie Howard Carpendale, Karel Gott und Paola sowie Kurt Felix ist der Fleischerchor aufgetreten. Mit glänzenden Augen erinnert sich Dorothea Katz an das Konzert beim Fest „100 Jahre Fleischerinnung in Mannheim“. Sänger aus München, Kassel, Mannheim traten bei dem Jubiläums-Event auf. „Das war wunderbar“, denkt sie gerne zurück. Um im Fleischerchor mitsingen zu können, ist ihr kein Weg zu weit. Nicht nur nach der Arbeit bleibt sie in Stuttgart, sondern sie fährt auch im Urlaub von Göttelfingen zur Probe wenn ein Konzert ansteht. Ihr Ehrenamt macht ihr große Freude und so singt sie auch gerne bei Seniorennachmittagen oder im Pflegeheim Haus am Talbach, in Eutingen.

Auf der Bühne vor 5500 Personen

Bei einer Kreuzfahrt aufgetreten Sogar im Urlaub kann sie das Musizieren nicht lassen und so war sie bei einer Kreuzfahrt bei „Voice of the Ocean“ auf der Bühne vor 5500 Personen zu sehen. „Wenn ich vom Geschäft heimkomme, dann sitze ich gerne ans Keyboard oder Akkordeon. Da kann ich abschalten. Das ist für mich Erholung“, beschreibt sie und fügt hinzu: „Das ist wie Urlaub, tut in der Seele gut.“ Ihre vier Akkordeon und eine Steierische spielt sie ohne Noten. „Ich hör mir ein Lied an und spiele es nach“, sagt sie lachend. Ganz besonders und selten gesehen, ihre Glocken, mit denen sie Lieder wie „der alte Jäger vom Silbertannental“ oder „Schneewalzer“ performed. Damit sorgte sie bei großen Events und auch schon Charity-Auftritten für viel Freude.

Das Üben ist für sie keine Last Üben ist für sie dabei keine Last, denn ihre Musik gehört zu ihrem Leben, sagt sie: „Wenn ich ein Keyboard sehe, ist das wie eine Sucht. Wenn ich zehn Minuten Akkordeon spielen möchte, wird daraus auch mal eine bis zwei Stunden.“ Auf ein Genre hat sie sich nicht spezialisiert. Pop- und Rock-Lieder von Andrea Berg mag sie ebenso gerne wie die traditionellen Böhmisch-Mährische und Polka-Lieder, die sie mit den Nagoldtal Musikanten aufführt. Am 01.Mai singt sie wieder in Vollmaringen mit den Nagoldtalmusikanten beim Frühlingsfest mit. Es wurden sehr viele neue Lieder wieder einstudiert und da freut sie sich jetzt schon drauf.

CD unter ihrem Lebensmotto „Ich liebe das Leben“

Sie musizierte schon früh mit ihrer musikalischen Familie Seit jungen Jahren macht sie schon Musik, war in Jugendchören und musizierte mit ihrer musikalischen Familie. Daher war es auch naheliegend, dass sie mal eine CD aufnimmt und diesen Wunsch erfüllte sie sich auch mit ihrer CD unter ihrem Lebensmotto „Ich liebe das Leben“.

Tanzen, Freunde treffen und verreisen Neben der Musik geht sie auch gerne tanzen, trifft Freunde und verreist gerne. Die vielseitige Göttelfingerin moderiert auch schon seit 25 Jahren die Ballett-Aufführungen vom Balletstudio Lilo und Melina Bender. Immer wieder kommen für Dorothea Katz neue Ideen auf und daher bringt sie sich auch mit Herzenslust bei musikalischen Themen ein. „Musik gehört für mich jeden Tag dazu, sie ist eine Kraft der Seele und für die Seele“, betont Dorothea Katz und freut sich schon auf die nächsten Auftritte.