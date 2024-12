Dornstetter Pfadfinder feiern: 75 Jahre Abenteuer und Freundschaft

Unter dem Motto „Einmal Pfadfinder – Immer Pfadfinder“ feierten die Pfadfinder aus Dornstetten ihr 75-jähriges Jubiläum mit einem Festakt, der alle Generationen zusammenbrachte. Zahlreiche ehemalige und aktive „Pfadis“, darunter auch die Leiterinnen des Partnerstamms aus Luxemburg, folgten der Einladung, um einen Abend voller Erinnerungen, bewegender Momente und tief empfundener Gemeinschaft zu erleben.

Richard Kilgus, langjähriger Leiter der Dornstetter Pfadfinder und weit über die Region hinaus im Verband christlicher Pfadfinder (VCP) tätig, führte durch den Abend. Er trug humorvolle Anekdoten vor und schilderte beeindruckende Erlebnisse, die die Vielfalt der Aktivitäten und die Nähe zur Natur lebendig werden ließen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Volker Distel blickte in seiner kleinen Geschichtsstunde noch weiter zurück auf den Beginn der Pfadfinderarbeit im Jahr 1907. Besonders hob er die internationale Zusammenarbeit der Pfadfinder hervor. Diese schlage seit Jahrzehnten Brücken zwischen Menschen unterschiedlichster Kulturen.

Der Abend war auch geprägt von Dankbarkeit gegenüber all denen, die die Dornstetter Pfadfinder über die Jahre geprägt haben. So würdigte Bürgermeister Bernhard Haas in einem Grußwort die beeindruckende Arbeit des VCP. Und Pfarrerin Marie-Luise Karle sowie Natascha Hartmann vom Kirchengemeinderat schlossen sich den Dankesworten an und unterstrichen die Verbundenheit der evangelischen Kirche mit der Pfadfinderbewegung.

Besondere Ehrung für Richard Kilgus

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Stadtmedaille in Silber an Daniel Kächele für zehn Jahre Stammesleiter-Tätigkeit. Eine besondere Ehrung wurde Richard Kilgus zuteil. Im Auftrag des Weltpfadfinderverbandes (WOSM) erhielt er durch Charles Majer die Leader-Trainer-Anerkennung, die mit dem Woodbadge der Stufe vier verbunden ist – eine Auszeichnung, die weltweit nur wenigen Pfadfindern zuteil wird.

Besonders emotional war das Dankeschön an den 80-jährigen Ulrich Dürr, der 18 Jahre lang Stammesleiter des VCP Dornstetten war und dem das heutige Pfadfinderheim maßgeblich zu verdanken ist.

Menschen über Generationen hinweg verbinden

Die Feier habe einmal mehr verdeutlicht, wie stark die Werte der Pfadfinder – von Gemeinschaft und Umweltbewusstsein bis hin zum Einsatz für eine bessere Welt – Menschen über Generationen hinweg verbinden würden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der VCP Dornstetten blicke stolz auf 75 Jahre voller Abenteuer und Freundschaft zurück und freue sich auf die nächsten Jahrzehnte des gemeinsamen Weges.

Aktuell gibt es bei den Pfadfindern in Dornstetten fünf aktive Sippen in unterschiedlichen Altersgruppen. Die Jüngsten starten bereits in der ersten Klasse und erleben Abenteuer, Gemeinschaft und Naturverbundenheit. Weitere Infos gibt es unter www.vcp-dornstetten. de und www.vcp.de.