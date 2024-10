1 Jubilarehrung (von links): vorne Horst Randecker, Sylvia Luz, Johann Heinemann, Bertram Maus, Sebastian Hartmann, Andreas Deusen und Bernd Haas sowie hinten Stefan Weckenmann, Georg Harzenetter, Harald Schweizer, Marco Köhler, Roland Brückmann, Robin Randecker und Ralph Wind Foto: Farbtex

Die Dornstetter Firma Farbtex hat bei ihrer Jubilarfeier im Hotel Waldsägmühle in Kälberbronn treue Mitarbeiter geehrt.









Link kopiert



Ein Abend voller Erinnerungen und Dankbarkeit: Bei Farbtex, dem nach eigenen Angaben größten Händler für Farben, Bodenbeläge, Tapeten und Werkzeuge in Süddeutschland, fand eine ganz besondere Feier statt. In festlichem Rahmen wurden im Hotel Waldsägmühle in Kälberbronn zahlreiche langjährige Mitarbeiter der Firma geehrt.