Dornstetten Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer befuhr gegen 11 Uhr die L 398 von Dornstetten in Richtung Hörschweiler. In einer unübersichtlichen scharfen Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge krachte er nach der Kurve mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges zusammen.