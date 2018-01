Dornstetten Zeichen des Friedens

Dornstetten. In der St.-Franziskus-Kirche in Dornstetten wurden die Sternsinger schon am Silvestertag ausgesendet. Clemens Keim, Sophia Lietz, Luzius Reisbeck, Britta Kretzschmer, Leni Caratiola und Linus Bauer waren in Dornstetten und Umgebung unterwegs und besuchten mehr als 50 Haushalte. Die Kinder und Jugendlichen schrieben überall, wo man sie gebeten hatte zu kommen, den Segenswunsch "Christus segne dieses Haus" über die Türen.