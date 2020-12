Dornstetten "Wir können uns mehr als glücklich schätzen"

Noch immer sei die Lage am Holzmarkt angespannt, doch es gebe eine Nachfrage nach besseren Qualitäten, so Susanne Kaulfuß. Sie weiß: "Etwas Gutes bekommt man auch gut weg." Die Kreisforstamtsleiterin kündigte für 2022 die Forsteinrichtung an, weshalb bereits im kommenden Jahr der Stadtwald wieder genauer unter die Lupe genommen werde.

Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 90 000 Euro

Revierleiter Polkowski will 2021 nur in Dornstetten Holz einschlagen – schwerpunktmäßig Richtung Hörschweiler und Lützenhardt. Geplant ist ein Einschlag von 8500 Festmetern – 480 mehr als das jährliche Soll. Insgesamt, so Polkowski, liege man dann immer noch 4000 Festmeter unter den Sollzahlen.

Der Waldhaushaltsplan sieht Einnahmen bei der Holzernte von fast 498 000 Euro bei Ausgaben von 188 000 Euro vor. Auch für den Waldschutz gibt es wieder Fördermittel – diesmal 90 000 Euro als Nachhaltigkeitsprämie. Für eine Waldkalkung im Wald in Aach fallen 9700 Euro an Kosten an. Insgesamt wird mit einem Gewinn von 280 000 Euro gerechnet, bei Einnahmen von fast 623 000 Euro und Ausgaben in Höhe von rund 342 000 Euro. Jeweils einstimmig gab der Gemeinderat zum Waldhaushalt 2020 und zum Plan für 2021 seine Zustimmung.

Stadtrat Joachim Kumm (SPD) sprach das Thema Rückegassen an. Diese seien ihm zu tief und zu breit. Früher, erklärte ihm der Revierleiter, seien die Fahrzeuge zur Holzernte kreuz und quer durch den Wald gefahren. Dabei seien zahlreiche gesunde Bäume beschädigt worden, was den Erlös um etwa 20 Prozent gemindert habe. Um das zu vermeiden, habe man in den 80er-Jahren begonnen, alle 40 Meter eine Rückegasse anzulegen. "Die Maschinen dürfen nur noch dort fahren", so Polkowski. Rückegassen seien unvermeidbar.

(ds). In einer der letzten Gemeinderatssitzungen hatte sich die Frage nach Ausgleichsmaßnahmen für die Abholzung einer sechs Hektar großen Waldfläche für die Erweiterung des Gewerbegebiets Eichwald in Dornstetten gestellt. Susanne Kaulfuß nahm in der jüngsten Ratssitzung Stellung zu den vielen eingegangenen Ideen und Anregungen.

Grundsätzlich sei sie dankbar dafür, so die Kreisforstamtsleiterin. Doch die vorgeschlagenen Flächen für eine Aufforstung lägen entweder in Landschafts- oder Naturschutzgebieten, beziehungsweise seien Biotope oder Flora-Fauna-Habitat-Flächen. Andere befänden sich zu dicht an der Wohnbebauung.

Flächen für die Aufforstung zu finden, die in diesem Fall das Eineinhalbfache der abgeholzten Fläche, also insgesamt neun Hektar groß sein müssen, seien im Stadtwald kaum zu finden, machte Kaulfuß klar. Hier einen Ausgleich zu schaffen, bezeichnete sie als "echte Herausforderung". Noch schlechter sehe es mit einem gestalterischen Ausgleich aus, da hier noch mehr Fläche benötigt werde.

Die Kreisforstamtsleiterin gab dem Gremium die Empfehlung, weiter nach eigenen Flächen zur Aufforstung zu suchen oder aber Waldflächen aufzukaufen, und das, obwohl die Stadt Dornstetten mit einem Waldanteil von 47,5 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt.