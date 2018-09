Dornstetten Wintergarten als Blues-Rock-Tempel

Während des rund zweistündigen Konzertabends waren überwiegend englischsprachige Titel aus fünf Solo-Alben des Ausnahmegitarristen zu hören, der auch für U.D.O. und Sinner mitkomponiert und einspielt. Etliche Titel von der neuen CD "Elevation" bestimmten das Konzert des Trios mit weiblicher Unterstützung, wie "Back to the Stars". "Shapes of Things" aus den 1960er Jahren, damals von den Yardbirds gespielt, fand auch seinen Platz in der Auswahl der gecoverten Stücke. Bei den Coversongs handelt es sich nach den Worten von Susemihl um Stücke, die "nicht so ausgelutscht sind" und die er nach eigenem Gusto aufgepeppt hat. Schnellere Stücke wechselten sich mit langsameren ab, und immer wieder faszinierte Susemihl sein Publikum mit Soli auf seiner E-Gitarre, die mit viel Beifall und "Wow-Rufen" quittiert wurden.

Das Konzert endete nach zwei Sets und zwei Zugaben unter Begeisterungsstürmen der Gäste aus Nah und Fern. Mittlerweile hat das Ehepaar Peukert einen großen Kreis an Musikbegeisterten, die auch einen weiteren Anreiseweg, beispielsweise aus Bad Krozingen auf sich nehmen, um in der besonderen Atmosphäre der Konzertreihe "Live im Wintergarten" in Dornstetten dabei zu sein. In diesem Jahr wird es noch ein drittes Konzert bei Peukerts geben. Am 8. Dezember steht "Boonoonoonous Swinging Christmas" mit Jazz-Sängerin Brenda Boykin auf dem Programm.