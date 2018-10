Dornstetten Wintereinbruch vermiest Stimmung

Dornstetten. Die Besucherströme blieben beim Herbstmarkt diesmal aus. Ein frühzeitiger Wintereinbruch sorgte auch dafür, dass so manche Händler gar nicht erst anreisten. In der Hauptstraße taten sich an mehreren Stellen Lücken auf.

Nachdem schon der Jubiläums-Herbstmarkt im vergangenen Jahr von Sturm und Regen geprägt war, präsentierte sich die aktuelle Auflage vom Wetter her in einem ebenso ungünstigen Licht.

Kaufen konnten die Besucher trotzdem vieles: Das Angebot reichte von einer großen Auswahl an Käse über Wurstwaren bis zu Bekleidung und Gewürzen. Breit war auch das kulinarische Angebot, angefangen von der obligatorischen Roten Wurst über Langos und thailändische Spezialitäten bis hin zu herzhaften oder süßen Crêpes. Dazu kam allerlei Nützliches wie Lederwaren, Teebaumgel oder warme Socken.