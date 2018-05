Diamantene Konfirmation feierte der Jahrgang 1943/44 in der Martinskirche in Dornstetten. Am 16. März 1958 waren dort 24 Jugendliche vor den Altar getreten, um gesegnet zu werden. 60 Jahre später kamen vier ehemalige Konfirmandinnen und ein Konfirmand gemeinsam mit einem Konfirmanden, der in Stuttgart konfirmiert wurde, zusammen, um sich an das besondere Ereignis zu erinnern. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Timo Stahl und dem Instrumentalkreis feierlich gestaltet. Im Anschluss verbrachten die Jubilare den weiteren Tag an der Nagoldtalsperre. Im Bild (von links) Pfarrer Timo Stahl, Heidrun Schmechtig, Werner Schwarz, Irmgard Lepke, Wilhelmine Saur, Helga Weinläder und Bernhard Vogel. Foto: Strähler