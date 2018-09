Mit dem Bau eines vollautomatischen Hochregallagers erweitert das Metallhandelsunternehmen Weinmann Aach den Firmenstandort in Schwäbisch Gmünd. Auf 1000 Quadratmetern entsteht Lagerplatz für rund 2000 Produkte. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. "Wir erfahren durch den Einsatz von Hochregallagern einen spürbaren Effizienz- und Schnelligkeitsschub", sagte Vorstandsvorsitzender Fritz Weinmann (Zweiter von rechts). Das Kommissionieren werde einfacher und sicherer. Das neue Lager soll im Januar in Betrieb gehen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dornstetten verfügt bereits über vier vollautomatische Hochregallager. Geplant ist, die neue Lagerfläche für bereits vorhandene als auch neue Warengruppen zu nutzen. Foto: Weinmann Aach