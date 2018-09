Dornstetten Wanderlustig und zu Scherzen aufgelegt durch prächtige Anlagen

Einmal im Jahr lädt die Stadt Dornstetten die älteren Bürger zu einem geselligen Ausflug ein. Diesmal war Lahr das Ziel. Begleitet von Bürgermeister Bernhard Haas, Aachs Ortsvorsteher Hermann Friedrich samt Vize Jürgen Mast sowie Hallwangens Ortsvorsteher Christoph Mannheimer und mit Hanna Schneider und Volker Schmid vom Kulturamt ging es schon früh morgens in den Bussen lustig zu. Die passionierten Sänger Hermann Friedrich und Jürgen Mast hatten einen Stapel Liederbücher im Gepäck und sangen mit den Gästen allerhand Volkslieder oder erzählten Witze und Anekdoten. Und Friedrich brach angesichts der schönen Kulisse auf der Fahrt eine Lanze für die Region: "Es erwartet uns eine Fahrt durch den Schwarzwald – da wo wir wohnen und andere Urlaub machen!"

In drei Gruppen wurde die Delegation aus Dornstetten über das weitläufige Gartenschau-Gelände geführt. Zu sehen gab es viel: 180 000 Pflanzen stehen laut Gartenschau-Führer Patrick Obergföll auf dem Gelände, wobei der eine oder andere Baum inzwischen wegen der fast tropischen Temperaturen in der Rheinebene die Blätter fallen lässt. Dabei wird in Lahr professionell gegossen: Durch Gießsäcke an jedem Baum wird möglichst wenig Wasser verschwendet. Wie viel Wasser täglich zum Einsatz kommt, konnte Obergföll nicht sagen, es scheint aber sehr viel zu sein: "Die Schiffe auf dem Rhein können wegen uns nicht mehr fahren", sagte er augenzwinkernd.

Auf schwäbischem Boden