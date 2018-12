Dornstetten/Waldachtal 24-Jähriger flüchtet nach Unfall auf L 398

Dornstetten/Waldachtal - Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen auf der L 398 zwischen Dornstetten und Hörschweiler vermutlich infolge seiner Alkoholisierung von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren. Der junge Mann wurde leicht verletzt. An dem schon älteren Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro.