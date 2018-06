Dornstetten Von Sprechgesang bis Mäusetanz

Die Theater-AG der Klassen 5 bis 8 des Gymnasiums präsentierte eine kurze Theaterszene in eigener Interpretation mit dem Titel "Gemeinsam einsam". Danach hatte der Mambo tanzende "Gorilla mit der Sonnenbrille" seinen Auftritt. Die Klasse 5H der Dreifürstensteinschule tanzte und hatte den fetzigen Song "Can’t Stop the Feeling" mitgebracht. Den Gesichtern der Schüler war der Spaß an ihrer Bühnenshow und am Tanzen anzusehen.

Beim nachfolgenden Sketch schlüpften Schüler der Klasse 6 der Werkrealschule Dornstetten in die Rollen verschiedener Berufe und demonstrierten mit "If I was not upon the Stage", was sie tun würden, wenn sie nicht auf der Bühne stünden.

Niedlich und mit Mauseöhrchen führte die Klasse 2c der Grundschule Aach den Mäusetanz auf – nicht nur auf der Bühne, sondern in der gesamten Stadthalle.

Nach der Pause, in der viele die Gelegenheit zum Durchatmen an der frischen Luft nutzten, feierte Emma mit "Happy Birthday Emma!" einen außergewöhnlichen Geburtstag. Während sie in ihrem Rollstuhl den Sprachcomputer mit einer Kopfmaus steuerte, trafen immer mehr Clowns mit roten Nasen aus der Zirkus-AG der Dreifürstensteinschule zu ihrer Feier ein und beschenkten sie reichlich. Ein Geburtstagsgast war sogar in einem riesigen Geschenkkarton versteckt.

Über Minitrampolins in die Luft und anschließend auf die weiche Matte wirbelte es die Klasse 2b der Grundschule Dornstetten.

Herzschmerz und Liebeskummer waren Thema beim Live-Musikvideo "Auch wenn Du das nicht verstehst", wobei ein Schüler im Rollstuhl um die Gunst seiner Angebeteten kämpfte.

Heiße Rhythmen, Glitzer-Outfits und riesigen Spaß am gemeinsamen Tanzauftritt zeigten die 20 Projekttänzer der SBBZ-Eichenäcker-Schule Dornstetten bei ihrem "Dance-Happening".

Die Schlussnummer des 180-minütigen Programms war eine "Begegnung im Park". Dafür hatte die Klasse H9 der Dreifürstensteinschule extra Masken gestaltet und die Szenen entwickelt, die sie pantomimisch auf die Bühne brachten.

Das Publikum war begeistert, klatschte bei den einzelnen Auftritten kräftig im Takt der Musik mit und sparte auch zum Ende des Kulturabends nicht mit Beifall.

Zu guter Letzt dankte Rektor Johannes Bühler allen Akteuren, den Dornstetter Schulen und den vielen engagierten Helfern hinter der Bühne.