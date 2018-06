Dornstetten Von Kleidung bis Tischdecke ist alles weiß

Das "Dîner en blanc" ist inzwischen eine feste Größe im Veranstaltungskalender Dornstettens und folgt auch in diesem Jahr den üblichen Spielregeln, die sich im Grunde auf eine Einzige reduzieren, wie die Stadtverwaltung mitteilt: Von der Kleidung bis zur Tischdecke ist alles weiß. Sonst funktioniert das "Dîner en blanc" wie ein Picknick: Jeder bringt seine Speisen, sein Geschirr, seinen Tisch, seine Stühle und seine Tischwäsche selbst mit. Auf der Wiese wird dann alles zu einer großen Tafel zusammengestellt und gemeinsam diniert. Das Teilen von Speisen ist willkommen, aber nicht verpflichtend, so die Stadtverwaltung. Und wer über keine komplett weiße Ausstattung verfügt, muss sich deshalb weder scheuen, noch in Unkosten stürzen. Kleine Ausreißer im Farbkonzept werden toleriert, heißt es weiter. Am Kiosk des Barfußparks sind außerdem gekühlte Getränke erhältlich.

Das Speisen steht im Mittelpunkt des "Dîner en blanc", doch die Intention der Veranstaltung geht darüber hinaus: Das Miteinander ist der Kern des Abends. Deshalb gibt es auch ein geselliges Rahmenprogramm mit Boule und Wikingerschach. Kreative Ideen bei Essen und Dekoration sind zudem willkommen. Für Aufbau und Anlieferung dürfen die Teilnehmer direkt auf die Wiese am Wasserspielplatz fahren.

Ursprung liegt in Paris