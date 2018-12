Dornstetten Von ihrem Wissen profitieren viele

Vor 51 Jahren begann Hans-Dieter Raisch seine Ausbildung zum Bauzeichner. Schnell habe er sich zum erfahrenen Konstrukteur im Hoch-, Tief- und Leitungsbau entwickelt, wie das Ingenieurbüro mitteilt. Heute gehöre er in der Konstruktionsabteilung zu den Mitarbeitern mit der größten Erfahrung. Schnell sei es für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen, nach seiner dreijährigen Ausbildungszeit eigenverantwortlich konstruktive Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Fachplanern zu übernehmen und sein Wissen und seine Erfahrung in der Nachwuchsarbeit weiterzugeben. Insbesondere der intensive, direkte Kontakt mit kommunalen und privaten Kunden prägten auch heute noch seinen beruflichen Alltag.

Vor 47 Jahren begann Günter Seeger ebenfalls mit der Ausbildung zum Bauzeichner seine berufliche Laufbahn im Ingenieurbüro. Schnell sei auch er nach seiner dreijährigen Ausbildung im konstruktiven und planerischen Bereich in den Fachgebieten konstruktiver Ingenieurbau, der Wasseraufbereitung und der Infrastrukturplanung tätig gewesen, teilt das Planungsbüro weiter mit. Aus der Ingenieurassistenz heraus habe sich Günter Seeger, insbesondere in den Fachbereichen Abwassertechnik und Wasserversorgung, zu einem gefragten Fachmann entwickelt.

"Diese beiden langjährigen Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung und den Erfolg unseres Unternehmens. Mit ihrer steten Bereitschaft, sich in verschiedenen Stationen und Aufgabenbereichen weiterzuentwickeln sind sie, insbesondere für die nachfolgende junge Generation, ein verlässlicher Ansprechpartner und gleichermaßen ein gutes Beispiel für eine stete und erfolgsorientierte berufliche Entwicklung in unserem Büro", sagte Ulrich Kornhaas. Mit der Übergabe der IHK-Ehrenurkunde dankte die Geschäftsleitung den Jubilaren.