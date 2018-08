Dornstetten Virtuoses Gitarrenspiel und gefühlvolle Stimme

Das Andy Susemihl & Superfriends Power Trio gestaltet in Dornstetten ein Blues-Rock-Konzert, geprägt von virtuosem Gitarrenspiel und Andy Susemihls gefühlvoller Stimme, unterstützt von einer soliden Rhythmussektion mit Alex Menichini an den Drums und Andy Kemmer am Bass, heißt es in der Ankündigung.

Die Show beinhaltet Songs aus fünf Solo-Alben sowie Covers wie "Personal Jesus" (Depeche Mode), "Heroes" (David Bowie), "People Get Ready" (The Impressions) und "Stratus" (Billy Cobham).

Andy Susemihl hat zwei Alben von U.D.O. und zwei Alben von Sinner mitkomponiert und eingespielt. Als Gitarrist von U.D.O. trat er als Support der Guns n’ Roses- Appetite for Destruction Tour unter anderem im Madison Square Garden in New York City auf. Als Support von Ozzy Osbourne war er ebenfalls mit U.D.O. auf den größten Bühnen Europas zu sehen, so zum Beispiel auf dem Metal Hammer Festival und auf dem Wacken Open Air. Drei Alben hat er für den Ex-Accept Sänger David Reece produziert und eingespielt. Mit ihm spielte er auf dem Wacken Open Air und mit dem Bangalore Choir beim Firefest in Nottingham, England. Ab 2012 tourte Andy Susemihl als Gitarrist von Pur-Gründungsmitglied Roland Bless. So war er im Jahr 2013 als Support der gesamten Unheilig-Open-Air-Tournee "Lichter der Stadt" auf den Bühnen der großen Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.