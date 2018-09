Dornstetten Viel Unimog-Verkehr im Steinbruch

Dornstetten. Mehr als 100 Unimogs, darunter auch Traktoren der Baureihe MB-Tracs, wurden bereits um die Mittagszeit registriert – und immer noch kamen Unimogs angefahren. "Wir schätzen, dass es bis heute Nachmittag wie in den Vorjahren wieder um die 130 sein werden", verkündete eine Vertreterin der Regionalgruppe bei der Anmeldung am Eingang zum alten Kaltenbach-Steinbruch. Einer der wohl am weitesten angereisten Unimog-Besitzer war Mark Woll aus Saarlouis im Saarland. Er war mit seinem U 406 für die 270 Kilometer vier Stunden unterwegs. Aber nicht nur viele Unimog-Besitzer fanden sich ein und nutzten die Möglichkeit zur Rundfahrt im Gelände, das Treffen zog auch viele Besucher an.

"Der Unimog wurde eigentlich für die Landwirtschaft konzipiert. Gleich nach dem Krieg waren leistungsfähige Fahrzeuge für die Landwirtschaft gefragt", wusste Wolfgang Mutschler zu berichten, der den ganzen Tag über Mikrofon fachkundige Informationen gab. Doch die geländegängigen "Universalmotorgeräte" (Abkürzung: Unimog), die dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiern, waren für die Landwirtschaft oft zu teuer und kamen dann überwiegend bei Gemeinden, in der Forstwirtschaft, im Katastrophenschutz, bei Feuerwehren, beim THW und bei der Bundeswehr zum Einsatz.

Technische Informationen und praktische Vorführungen zu unterschiedlichen Seilwinden gab Gisbert Hindennach. "Wir sind froh, dass wir so einen Experten in unserer Regionalgruppe haben", dankte ihm Wolfgang Mutschler. Er – wie auch der Vorsitzende der Regionalgruppe, Alexander Bohnet – war positiv überrascht von den vielen Fahrzeugen, die zum Treffen kamen. "Es sind jede Menge Unimog-Raritäten auf dem Hochplateau ausgestellt", stellte der Moderator fest. An den Ständen gab es einen bunte Mischung an Unimog-Ersatzteilen, Akku-Geräten, Dampfstrahlern, Süßigkeiten und selbst hergestellten Unimog-Modellen aus Holz. Wartezeiten mussten die Besucher für die beliebten Rundfahrten einrechnen. Der Erlös der Fahrten – pro Rundfahrt wurden drei Euro verlangt – geht an die Nachsorgeklinik für krebskranke Kinder in Tannheim.