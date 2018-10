Dornstetten Versiegelung hat Folgen

"Wir werden an den Maßnahmen wohl nicht vorbeikommen und müssen schauen, wo mit geringen Mitteln etwas getan werden kann", so Haas. Er betonte, dass die Notwendigkeit unbestritten sei. Stadtrat Karlheinz Raisch (FWV/CDU) fragte, ob bei notwendigen Baumaßnahmen die Kosten ebenfalls gedrittelt würden. "Hierzu gab es noch keine Gespräche mit der Nachbargemeinde", so Haas. Er gehe aber davon aus, dass auf beide Gemeinden und den Landkreis Kosten zukommen werden, fügte er hinzu.