Dornstetten Unimogs so weit das Auge reicht

An den Ständen gab es einen bunte Mischung an Unimog-Ersatzteilen, Akku-Geräten, Dampfstrahlern, Süßigkeiten und selbst hergestellten Unimog-Modellen aus Holz. Wartezeiten mussten die Besucher für die beliebten Rundfahrten einrechnen. Der Erlös der Fahrten – pro Rundfahrt wurden drei Euro verlangt – geht an die Nachsorgeklinik für krebskranke Kinder in Tannheim.

Schon am Tag zuvor war die Strecke durch den Steinbruch, präpariert von Baggerfahrer Ralf Ade, fertiggestellt worden. 16 betreute Kinder des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes des Malteser Hilfsdiensts Freudenstadt und deren Angehörige durften an ersten Rundfahrten teilnehmen. "Das war toll, es hat allen gefallen", schwärmte Andrea Müller, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Einrichtung, und ergänzte: "Wir sind froh, dass wir in den Unimog-Freunden so gute Paten gefunden haben."

Allerlei Helfer wirken im Hintergrund

Als Beauftragter der Regionalgruppe freut sich Alexander Bohnet vor allem über die Mithilfe der Mitglieder – rund 40 Helfer sind während des Treffens im Einsatz. "Oft helfen ganze Familien mit", berichtete Bohnet. Er dankte auch dem DRK für die Bereitschaft, der Feuerwehr Aach, die den Besuchern die Parkplätze zuwies, und der SG Dornstetten für die Bewirtung. "Bei dem Bombenwetter sind wir gefordert", stellte Matthias Wennagel von der SG fest und verwies auf 80 bis 90 Personen, die für den Verein in drei Schichten im Einsatz waren.

Die nächste große Unternehmung der Regionalgruppe ist Anfang Oktober eine dreitägige Ausfahrt ins Bodensee-Hinterland, zu der sich bereits 17 Fahrzeug-Besatzungen angemeldet haben.