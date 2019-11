Dornstetten Unfallschwerpunkt Zuber-Kreuzung wird entschärft

Eineinhalb Jahre Bauzeit für Straßenabschnitt

Insgesamt war die Rede von bis zu fünf zum Teil nebeneinander laufenden Spuren inklusive Einfädelspuren. Ein Radweg solle zudem asphaltiert werden, und auch von eventuell neu anzulegenden respektive um den Ausbau herumzuführenden Wirtschaftswegen war zu hören.

Insgesamt sei für die Maßnahme, so der Vertreter des RP, kein Planfeststellungsverfahren notwendig. Ingenieur Rau erklärte, wenn keine Probleme, zum Beispiel beim Grunderwerb, aufträten, würde man gerne 2020 planen und 2021 mit dem Bau beginnen. Die Bauzeit betrage sicherlich eineinhalb Jahre.

Beim Ausbau des Bereichs Zuber hingegen sei, so Luigi Tromba, ein Planfeststellungsverfahren nötig. Was bedeute, dass die Umsetzung dieser Maßnahme wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen werde als die vorab genannte. Man gehe nicht davon aus, in zwei Jahren anfangen zu können; eventuell 2024.

Das RP favorisiert offenbar eine Variante, die vorsieht, dass aus Richtung Freudenstadt kommend eine Hauptspur gen Horb führt und elegant eine andere Spur weiter nach Nagold geleitet wird. Dem liegt auch zugrunde, dass, wie Ingenieur Hähnle erläuterte, auf der Strecke Horb täglich rund 12.000 Fahrzeuge unterwegs seien, auf der Strecke Nagold rund 10.000. Die Bundesstraße gen Horb werde durchgeführt, die Landesstraße 404, in diesem Falle jene Straße mit weniger Verkehr gen und von Nagold, werde quasi, wie es hieß, abgehängt.

Sicherheit im Fokus bei neuer Verkehrsführung

Hähnle betonte ferner, dass es ziemlich schwierig sei, das Gelände auszubauen. Auch werde voraussichtlich der vorhandene Parkplatz im Kreuzungsbereich nach der Baumaßnahme verschwinden.

Im Folgenden ging es zudem um die Anbindung bestimmter Gelände und Grundstücke nach dem Ausbau. Gemeinderäte sprachen unter anderem das Schützenhaus und private Grundstücksbesitzer an. Bei der jetzt besprochenen Vorplanung seien, so Hähnle, die Anbindungen Privater noch nicht berücksichtigt. Aber diese müssten sein. Daran habe er für diese Sitzung nicht gedacht.

Tromba vom RP äußerte sich außerdem hinsichtlich etwaig notwendiger Grundstückskäufe im Rahmen der Ausbaumaßnahmen dahingehend, dass der Quadratmeterpreis für Angebote an Grundstücksbesitzer bei 60 Cent liege: "Da würde ich auch nicht verkaufen." Man sei aber in der Findungsphase.

Ein anderes wichtiges Thema war für die Ratsmitglieder auch bei diesem Ausbau, ebenso wie bei der B 28, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer durch und bei neuen Verkehrsführungen.

Neben der zustimmenden Kenntnisnahme der Ausführungen klopfte das Ratsgremium bei der Abstimmung zum Punkt Zuber-Ausbau noch folgende zu berücksichtigende Inhalte einstimmig fest: die Anbindung von Wirtschaftswegen, die Anbindung Privater, die Anbindung des Schützenhauses und den Radweg nach Hallwangen.