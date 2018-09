Dornstetten Übersetzerin zwischen Mann und Frau

Dornstetten. Vera Deckers kennt man aus dem "Quatsch-Comedy-Club", "TV Total" oder "Ottis Schlachthof" sowie von zahlreichen weiteren Auftritten. Zum Start der Herbstreihe von "Kultur im Museum" begrüßte Bürgermeister Bernhard Haas die vielseitige Entertainerin und freute sich darüber, dass mit Hilfe von Sponsoren dieser hochkarätige Programmstart möglich war.

Die auf Stand-up-Comedy rund ums Thema Kommunikation gepolte Diplom-Psychologin präsentierte vor vollem Haus ihr Programm "Probleme sind auch keine Lösung". Sichtlich begeistert war die 45-Jährige über ihr erstmaliges Engagement in Dornstetten, das ihr zudem ein Hotel mit richtigem Zimmerschlüssel und Heizkörper beschert hat, bei dem man noch per Dreh am Ventil die Wärme nach Herzenslust regulieren kann. Ihr Dank dafür galt dem gesamten Team des städtischen Kulturamts.

Vera Deckers hat den Ausstieg aus der Psychologie geschafft und steht seit 2001 auf deutschen Kabarett-Bühnen. In ihrem aktuellen Programm beleuchtet sie die unterschiedlichen Kommunikationsstile von Mann und Frau. Ihr zunächst schwäbisch-zurückhaltendes Publikum klärte sie darüber auf, dass Frauen beziehungsorientiert und Männer statusorientiert sprechen. Begegne eine Frau einem sogenannten Alphamännchen, das sie ohne Punkt und Komma zutextet, müsse sie reingrätschen, nach dem Motto: "Wer reden will, ergreift das Wort!"