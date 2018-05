Dornstetten Tipps zur Bewerbung

Wie in den vergangenen Jahren waren Vertreter der Unternehmen Fischer und Homag sowie der Volksbank Dornstetten ans Gymnasium gekommen, um den Schülern diese wichtigen Fertigkeiten in der Praxis nahezubringen. So wurden ihnen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten bei den drei Unternehmen vorgestellt, und zusammen mit den Referenten erarbeiteten sie in Workshops, was bei einer Bewerbung wichtig ist.

Dazu konnten die Schüler im Vorfeld Bewerbungsmappen einreichen, über die sie ein individuelles Feedback erhielten oder ein Bewerbergespräch durchspielen.