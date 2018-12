Dornstetten Streit um Vorfahrt eskaliert: Mann angefahren

Zunächst fuhr ein ein 36-jähriger Autofahrer gegen 10.25 Uhr in seinem Seat auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr Tübinger Straße. Plötzlich kam von rechts aus der Gartenstraße ein VW und bog vor dem Seat ab. Der 36-Jährige musste abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Als er hupte, erhielt er als Antwort den gestreckten Mittelfinger.

Der so Beleidigte nahm die Verfolgung des Verkehrssünders auf und stellte ihn in der Tübinger Straße. Als er aus seinem Auto ausstieg und auf den VW zuging, fuhr dieser plötzlich wieder an. Dabei erfasste der VW-Fahrer seinen Verfolger und brachte ihn zu Fall. Folgen waren leichte Verletzungen an der Hüfte und der linken Hand des 36-Jährigen. Der VW fuhr auf der Tübinger Straße in Richtung Waldachtal davon.

Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge handelte es sich um einen dunkelblauen VW Golf mit CW-Kennzeichen, der mit zwei Personen besetzt war. Am Steuer saß ein Mann.