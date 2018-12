Dornstetten (str). Für rund 280 000 Euro inklusive Ingenieurleistungen, unvorhergesehenen Kosten und Kleinsanierungen sollen in der Kernstadt und in Teilorten mehrere Straßen und Wege beziehungsweise Teile derer saniert werden. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Es müssen Asphaltbeläge erneuert und Risse ausgemerzt werden, Neupflasterungen erfolgen, einzelne Decken erneuert und Bordsteine abgesenkt werden. Die Maßnahmen betreffen in Dornstetten den Gehweg an der Raiffeisenstraße, die Zufahrt zum Friedhof, die Untere Hauptstraße, die Riedsteige, die Panoramastraße und die Fischwangstraße. In Hallwangen geht es um den Meisenweg, den Einmündungsbereich Lindenweg sowie die Zufahrt zum Friedhof. In Aach werden der Kindergartenweg und die Zufahrt Friedhof saniert.