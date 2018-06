Dornstetten SPD scheitert mit Umweltantrag

Peukert mahnte später in der Diskussion, jetzt nicht zu versuchen, Dinge zu verbessern, die im Prinzip gut seien, und sich – mit Blick auf die laufende Entwicklungsoffensive in der Stadt – nicht zu verzetteln: "Wir müssen uns auch ein bisschen konzentrieren auf das, was wir jetzt am Laufen haben."

Kühnle (Freie Bürger): Für Hauptstraße ist noch Zeit

Ralf Kühnle (Freie Bürger) sah es ähnlich. Die SPD-Vorschläge für das Baugebiet Kreuz II seien nicht mehr realisierbar, den für die Hauptstraße könne man angehen. Sein Fraktionskollege Rolf Straub holte weiter aus. Er sei froh über den Antrag der SPD, weil er vielleicht Impulse gebe. Bemühungen um eine unabhängige Energieversorgung würden ja sonst in der Stadt "nicht unbedingt deutlich". Der Gemeinderat als Steuerungsgremium habe es versäumt, zu diesem Thema eine Richtungsentscheidung zu treffen. Er begrüße es, so Straub, "wenn wir einen Weg finden, im Gremium mehr Grundlagen zu schaffen", wie sich die Gesamtstadt zu ökologischen Aspekten der Energieversorgung stelle.

Antragstellerin Christa Dengler blieb lange standhaft. Auch noch, als steuernde Eingriffe im Baugebiet Kreuz II auf allen Seiten schon längst vom Tisch waren, selbst bei ihrem SPD-Sitznachbarn Joachim Kumm, der festgestellt hatte, dass "am ›Kreuz‹ der Zug abgefahren" sei. Dengler gab nicht auf und regte einen Fragebogen für die Bauherren an, um herauszufinden, ob sich bei ähnlichen Interessen vielleicht doch noch etwas machen ließe – etwa ein kleines Nahwärmenetz. Datenschutz und Verwaltungsaufwand führte Bürgermeister Bernhard Haas als Gegenargumente ins Feld.

Einstimmiger Beschluss für die Hauptstraße

Am Ende war Haas nicht zu beneiden: Nach einer langen Diskussion in viele Richtungen war es an ihm, noch einmal Beschlussvorschläge zu formulieren. Der Finanzbonus und die Auflagen für Bauherren im Gebiet Kreuz II (bei einer Ja-Stimme von Dengler und vier Enthaltungen) sowie das Energieversorgungskonzept für das Gebiet (bei sechs Enthaltungen) wurden jeweils klar abgelehnt. Bemerkenswert: Mit einer Ausnahme gab es nicht einmal mehr von den drei SPD-Ratsmitgliedern Zustimmung.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat hingegen dafür aus, die Verwaltung zu beauftragen, bei einem Fachbüro ein Energieversorgungskonzept für die Hauptstraße einzuholen. Dieses soll auch Trends aufzeigen, wie ein Konzept für die Gesamtstadt angegangen werden kann.