Dornstetten Spanisch ergänzt Fächerkanon

Dornstetten. Es tut sich einiges am Gymnasium Dornstetten, wie die Schule vermeldet. Die drei neuen fünften Klassen wurden in den ersten Wochen von älteren Schülern als Paten begleitet. Die Ausstattung sämtlicher Unterrichtsräume mit fest installierten Beamern ist abgeschlossen. Ergänzend wurden Tablets angeschafft. Im laufenden Schuljahr soll weiter in moderne Technik und Medien investiert werden, so die Schule.