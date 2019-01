Dornstetten Sozialverein ehrt langjährige Mitglieder bei Wintercafé

In seiner Begrüßung ging Vorsitzender Fritz Schuseil auf die Geschichte des Dornstetter Sozialverbandes ein. Vorsorglich verwies er dabei darauf, dass "nach den ausgiebigen Festlichkeiten zu unserem 70-jährigen Bestehen heute in erster Linie das Feiern auf der Tagesordnung steht".

Dass der VdK in Dornstetten eine große Rolle spielt und die Anliegen seiner Mitglieder engagiert vertritt, bestätigte Bürgermeister Bernhard Haas in seinem Grußwort. Kreisvorsitzender Oswald Zink dankte in seiner Ansprache herzlich allen Aktiven des Dornstetter VdK-Ortsverbands für deren konstruktive Arbeit.

Gottfried Joos, Vorstand der VR-Bank Dornstetten-Horb, erläuterte, welche "Leistungen rund ums Leben" der "VR-Mein Sekretär" der Bank anbietet.