Dornstetten Sonntags soll der Laden zu bleiben

Wie Bürgermeister Bernhard Haas ausführte, betreibt dieser Interessent bereits an anderen Orten in der Umgebung – unter anderem in Wolfach – Ladengeschäfte, in denen er seine Waren auch sonntags verkauft. Er hatte nun angefragt, ob es in Dornstetten gleichfalls möglich sei, zumindest einmal im Monat einen Sonntagsverkauf anzubieten. Grundlage einer solchen Entscheidung ist die "Satzung über den Ladenschluss an Sonn- und Feiertagen zum Verkauf bestimmter Waren". In Dornstetten regelt bislang eine Rechtsverordnung aus dem Jahr 1996, dass nur an wenigen Sonn- und Feiertagen pro Jahr – unter anderem beim Ostermontags- und beim Herbstmarkt – die Geschäfte öffnen dürfen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Gesetzeslage verändert. Maßgeblich ist das baden-württembergische Ladenöffnungsgesetz. Dieses räumt die Möglichkeit ein, in Kur- und Erholungsorten bestimmte Gegenstände außerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten verkaufen zu dürfen, wenn die betreffende Gemeinde dem zustimmt.

Nach der konkreten Anfrage hatte die Stadtverwaltung eine Entwurfsvorlage für eine neue – und erheblich gelockerte – Satzung über den Ladenschluss an Sonn- und Feiertagen vorgelegt: Möglich wäre demnach der Verkauf an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 18 Uhr. Was das Sortiment anbelangt, dürften "zur Befriedigung der Einkaufsbedürfnisse der Besucher und Touristen Waren für den Reisebedarf, Sport- und Badegegenstände, Devotionalien sowie Waren, die für den Ort kennzeichnend sind," verkauft werden. Zum Schutz der Arbeitnehmer würde festgelegt, dass diese pro Jahr höchstens an 22 Sonn- und Feiertagen für jeweils nicht mehr als vier Stunden beschäftigt werden dürfen.