Dornstetten So funktioniert die Fieberambulanz

Michael Nagel hat heute Dienst. Doch weil die Mediziner das mit der Hygiene wirklich ernst nehmen, darf der Schwabo-Reporter nicht hinunter. Nur ein Teil der Tribüne ist erlaubt. Nagel zeigt auf die Schiedsrichterkabine: "Dort sitzen meist Nicole Neff, Claudia Walter oder Christina Aspacher, die als leitende medizinische Fachangestellte aus dem Büro die zentrale Steuerung und Planung übernehmen."

Zehn Behandlungsräume warten auf Patienten

Unten in der Halle sieht man die Behandlungsbereiche: Zehn ineinander verschachtelte Boxen in zwei Fünfer-Reihen aus Kunststoffplatten der Firma Infinex, die vom THW geschickt zu Behandlungszimmern zusammengeschraubt wurden. Unter dem Basketballkorb ein Stehtisch mit Computer für den Arzt, um gleich Rezepte fertig zu machen. Vor jeder Fünfer-Reihe mit den Boxen: ein Desinfektionsspender. Zwischen den Reihen: gelbe Pfeile auf dem Boden.

Ulrike Deeg, Hausärztin aus Glatten, ist eine der Organisatorinnen der Fieberambulanz. Sie erklärt: "Um Begegnungen zu vermeiden, haben wir die zehn Behandlungsräume so aufgebaut, dass die Patienten jeweils nur in einer Richtung durchgehen können. Hinten rechts dann der Ausgang." Die Patienten müssen dann um die Halle zurück zu ihrem Auto auf dem Parkplatz.

Vor der ersten Behandlungsbox ganz links – die eine eigene Notfallkabine mit EKG, Sauerstoff und Defibrillator ist – hängen Nummern von eins bis zehn. Oben ist ein lila Teil mit Wäscheklammer. Das symbolisiert einen Feudel.

Erst nach dem Putzen ist "Praxis" wieder frei

Kinderarzt Michael Nagel: "Jedes Mal, wenn ein Patient in einer Praxis war und nach hinten aus der Tür hinausgeht, dreht der Arzt das Schild um. Aus der grünen Nummer fünf wird dann die rote fünf. Und der lila Feudel wird nach unten angeklammert." Das Zeichen dafür: Bitte saubermachen!

Dann kommt die Putzkraft. Sie rückt mit Desinfektionsmitteln an und säubert – hier in unserem Beispiel – den kompletten Innenraum der Praxis Nummer fünf. Wenn die Putzkraft fertig ist, dreht sie das Schild wieder auf grün und klammert das lila Feudel-Symbol nach oben.

Nagel: "So können wir gewährleisten, dass sich kein Patient bei uns ansteckt. Wir selbst machen es bei der Behandlung so, dass wir den Tisch sogar noch in einen reinen und einen unreinen Bereich aufteilen. In den unreinen Bereich kommt beispielsweise ein Spatel, nach dem wir dem Patienten in den Rachen geschaut haben." Dann zeigt der Horber Kinderarzt rechts auf den Behandlungsraum Nummer sechs: "Dort haben wir einen Heizstrahler angebaut. Den benötigen wir für die Behandlung von Kindern. Auch Behandlungen ohne Fieber oder Infekt sind möglich: beispielsweise für die Patienten, die Kontakt zu einem auf Corona positiv Getesteten haben und einen Verbandswechsel brauchen."

"Kooperation hat vorbildlich funktioniert"

Die Fieberambulanz hat bisher rund 410 Patienten behandelt, 37 Ärzte aus dem ganzen Landkreis machen mit. Aus dem Organisationsteam sind an diesem Morgen fünf Gründungsmitglieder gekommen: Beatrix Oberle (Eutingen), Jutta Diem (Freudenstadt), Ulrike Deeg (Glatten), Matthias Kraft (Freudenstadt) und Michael Nagel. Letzterer sagt: "Innerhalb einer Woche haben wir hier die Fieberambulanz aufbauen können – dank des THW, des DRK, der Reinigungsfirmen und der Stadt Dornstetten. Die Kooperation zwischen dem Ost- und Westkreis hat vorbildlich funktioniert."

Beatrix Oberle: "Wie das Hand in Hand gegangen ist – das ging blitzschnell! Einen Freitag haben wir uns getroffen, am Freitag danach wurde die Ambulanz hier eröffnet. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, als einer der ersten Landkreise eine Fieberambulanz aufgebaut zu haben."

Und natürlich sind die Mediziner auch stolz. Michael Nagel: "Ich denke, die Fieberambulanz ist einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass der Landkreis Freudenstadt es geschafft hat, die Herausforderungen der Pandemie relativ gut einzudämmen. Natürlich haben wir alle Sorge, dass diese Bemühungen durch eine zu schnelle Lockerung zunichte gemacht werden könnten."

Zentrale Anlaufstelle für Patienten mit Erkältung

Doch was ist die zentrale Fieberambulanz überhaupt? Oberle: "Der bessere Name wäre meiner Meinung nach Infekt-Ambulanz. Sie soll zentrale Anlaufstelle für alle Patienten sein, die Erkältungs- oder Grippesymptome haben." Denn: Wenn ein Patient Covid-19 hat und zum normalen Hausarzt geht, kann das fatale Konsequenzen haben.

Beatrix Oberle: "Ich musste schon die Vertretung von drei Kollegen machen. Dort kamen vor der Zeit unserer Fieberambulanz Patienten hin. Das Personal und die Ärzte hatten keine oder zu wenig Schutzkleidung – und schon wurde die Praxis nach der Positiv-Testung dieser Patienten unter Quarantäne gestellt. Das hat fatale Folgen für unsere chronisch kranken Patienten, die dann nicht ihren vertrauten Hausarzt konsultieren können."

Andere Patienten können ohne Risiko zum Hausarzt

Deshalb, so erklären die Ärzte aus dem Organisationsteam, sollten alle Patienten mit Erkältungssymptomen ihren Hausarzt anrufen: "Der überweist diese Patienten dann zu uns. Und hier in Dornstetten ist gewährleistet, dass ein Patient – egal, ob er Covid-19-positiv ist oder nicht – sich weder im Wartezimmer anstecken kann noch andere ansteckt. Und wir schützen so auch das medizinische Personal in den Praxen!"

Und alle anderen Patienten können – dank der Fieberambulanz – ohne Infektionsrisiko für alle Beteiligten zu ihrem gewohnten Hausarzt gehen.

Leichte Symptome schlagen plötzlich um

Hausarzt Matthias Kraft: "Doch bei uns kann nicht nur die Diagnose gemacht werden. Die Hausärzte, die Covid-Patienten haben, können diese auch zur Überwachung zu uns schicken. Denn man weiß, dass das Coronavirus oft mit leichten Symptomen beginnt, die plötzlich umschlagen." Und wie reagieren die Patienten auf die neue Fieber-Ambulanz? Unisono erklären die Ärzte: "Die Patienten sind sehr glücklich, dass sie zu uns kommen können."

Auch gut: Die Fieberambulanz in Dornstetten ist ein Puffer zum Krankenhaus in Freudenstadt. Michael Nagel: "Der hausärztliche Notdienst schickt nach dem Anruf von Patienten mit entsprechenden Symptomen diese gleich zu uns. Die kinderärztliche Infekt-Notdienstpraxis wurde gleich nach Dornstetten verlegt. Anders als in Villingen-Schwenningen beispielsweise wollen wir nicht, dass Patienten, die eventuell Covid haben, gleich ins Krankenhaus gehen." Auch Tübingen hat deshalb seine Fieberambulanz nicht am Uni-Klinikum, sondern auf dem Festplatz.

Beatrix Oberle: "Unsere Fieberambulanz hat noch einen Vorteil: Da wir jeden Tag geöffnet haben, konnten wir Patienten, die beispielsweise Karfreitag verdächtige Symptome hatten, am Ostersonntag wieder einbestellen. Der 1. Mai ist auch wieder so ein Datum."

Behandlungszeiten:

Behandlungszeiten in der Fieberambulanz, Riedsteighalle Dornstetten: Wochentags 8 bis 12 Uhr Erwachsene, 12 bis 15 Uhr Kinder, 15 bis 18 Uhr Erwachsene; an Wochenenden und Feiertagen 9 bis 15 Uhr Kinder, 10 bis 14 Uhr Erwachsene.

Wie komme ich rein? Wochentags nur durch Überweisung des Hausarztes oder Kinderarztes. Wochenende/feiertags: hausärztlichen Notdienst anrufen: 116 117. Mitbringen: Gesundheitskarte, Handy, Mundschutz. Mehr Infos: cfa-fds.de