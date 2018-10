Dornstetten Schwarzwald-Krimi: Bergwerk wird Filmkulisse

Verein steht kurz vor "Weißer Halle"

Dass die Mitglieder des Förderkreises sich die für 2019 geplante Ausstrahlung des Schwarzwald-Krimis nicht entgehen lassen werden, versteht sich von selbst. Doch vorher steht im Bergwerk noch ein weiteres, mit großer Spannung erwartetes, Ereignis an. "Wir stehen kurz vor der Weißen Halle", verrät Märgner. Bereits jetzt gelangen die Besucher über eine Treppe vom historischen Stollen in den tiefer gelegenen Fahrstollen und die Haspelkammer. Ein Langzeitprojekt, welches der Verein seit 2001 mit viel Herzblut und Schweiß vorantreibt. Aktuell arbeiten die ehrenamtlichen Helfer an der Freilegung des Verbindungsstollens zwischen Haspelkammer und Weißer Halle. Tonnen von Gestein schaffte das eingespielte Team aus dem Stollen, der den Besucherrundgang komplettieren wird.

Nun ist das Ziel ganz nah. "Wenn wir in der Weißen Halle stehen, wird im Helferkreis gefeiert", kündigt Erna Märgner an. Natürlich unter Tage, in der Kulisse der Weißen Halle. Diese ist eine Besonderheit des Hallwanger Bergwerks - der dort einst abgebaute Schwerspat färbt Wände und Decke intensiv weiß.