Dornstetten. Der Gartenbauverein Dornstetten bietet am Freitag, 7. September, ab 15 Uhr einen Schnittkurs an. Harald Schäfer vom Landesverband der Gartenfreunde erklärt, wie, warum und welche Äste geschnitten werden. Im Spätsommer reagiert der Baum anders als bei einem Schnitt im Winter. Dieser Unterschied kann bei der Baumerziehung gezielt eingesetzt werden. Die Bäume haben dieses Jahr wegen der extremen Trockenheit bereits auf "Herbstbetrieb" umgeschaltet. Die beginnende Laubverfärbung zeigt an, dass die Nährstoffe aus den Blättern schon im Holz eingelagert werden, so der Gartenbauverein. Der Schnittkurs dauert etwa zwei Stunden und findet auf dem Vereinsgrundstück am Weißen Weg statt. Der Kurs ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind willkommen.