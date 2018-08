Dornstetten Schaufenster für regionale Produkte

Dabei spielt bei der Präsentation die Saisonalität eine bedeutende Rolle. In Dornstetten standen frisch geerntete Tomaten, Pflaumen, Mirabellen und neue Kartoffeln, aber auch Kürbisse im Mittelpunkt des Markts.

Angeboten wurden nicht nur frisch geerntete Erzeugnisse, sondern auch eine Vielfalt von selbst hergestellten Produkten mit Zutaten aus dem heimischen Garten oder der freien Natur wie Marmeladen, Sirup, Edelbrände, Brot, Käse, Salze oder Senf.

Rund um den Marktplatz schlendern und hin und wieder ein "Versucherle" kosten, das war für die zahlreichen Besucher ein genussvolles Erlebnis, bei dem es auch wertvolle Informationen zum Thema Kräuter von der Hallwanger Kräuterexpertin Bärbel Kalmbach gab. Vor der Kräuterschnecke am "Platz der Partnerschaft" hatte sie ein zusätzliches Kräuterrad aufgebaut, an dem auch die herb schmeckende Kornelkirsche probiert werden konnte. Bärbel Kalmbach demonstrierte mit Salbeiblättern, die sie zu kleinen Röllchen gedreht in die Nasenlöcher steckte, deren Wirkung auf den Atem. Eine große Schar Interessierter verfolgte ihre Erklärungen zu Früchten und Aromen, wie Schafgarbe oder Rosmarin.

Führungen durch Ausstellung im Rathaus

Im Rahmenprogramm zum Naturpark-Markt führte Marion Dämmig im Rathaus mehrmals durch die Ausstellung der verstorbenen Dornstetter Künstlerin Eleonore Kötter. Ebenfalls zum Rahmenprogramm gehörte die Apfelsaftherstellung mit einer historischen Apfelpresse vor dem Heimatmuseum. Andreas Ammer vom Heimat- und Museumsverein zeigte gemeinsam mit Bürgermeister Bernhard Haas und Pfarrer Timo Stahl den Weg vom Apfel zum Apfelsaft, der im Anschluss verkostet wurde. Gleich nebenan führte der Dornstetter Holzkünstler Eberhard Söllner seine Holzarbeiten vor.

Auch für die Kinder gab es beim Naturparkmarkt ein Programm. Wer wollte, konnte sich von Theresa Stahl als traumhafte Fee oder wilder Tiger schminken lassen. Nebenan bastelte der Kindergarten Brunnenberg Glöckchenbälle aus Filz, und Susanne Rinck vom Jugendhaus Powerpoint gestaltete mit den jungen Marktbesuchern Blumentöpfe, in die Samenkörner eingelegt wurden. Inmitten der vielen Marktbesucher war Christian Hamann mit seinem Akkordeon unterwegs und unterhielt die Gäste mit seiner Musik.

Der nächste Naturparkmarkt in der Nähe findet am Sonntag, 14. Oktober, im benachbarten Landkreis, in Altensteig, statt. Zum Abschluss der Saison präsentieren sich rund 100 Marktbeschicker aus dem gesamten Schwarzwald am Sonntag, 21. Oktober, beim großen Markt rund um das Kloster Maulbronn.

Weitere Informationen: www.naturparkschwarzwald.de