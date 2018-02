Dornstetten Sattelzug kippt um: Fahrer verletzt

Der mit Erdreich beladene Sattelzug kam kurz vor Dornstetten auf Höhe eines Aussiedlerhofs nach rechts von der Straße ab. Auf dem unbefestigten Standstreifen sackte der Lkw ab und kippte um, wie die Polizei berichtet. Da der 62-jährige Fahrer bei Erkennen der Gefahr den Lastwagen wieder nach links gezogen hatte, stürzte der Zug auf die Fahrerseite.

Laut Bericht der Feuerwehr wurde der Fahrer im Führerhaus eingeschlossen. Ersthelfer schlugen die Frontscheibe ein und befreiten ihn. Mit mittelschweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Lastwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Warum der Fahrer zu weit nach rechts gekommen war, ist noch unklar, so die Polizei. Offenbar hatte er beim Abbiegen zur dortigen Deponie zu weit ausgeholt.

Die Feuerwehr Waldachtal wurde gegen 10.40 Uhr alarmiert. Sie stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher, kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe und unterstützte beim Bergen des Lastwagens. Dazu wurden rund 400 Liter Kraftstoff aus dem Tank gepumpt. Mit einem Radlader wurde das Erdreich von der Straße geschafft. Die Feuerwehr Waldachtal war mit zwölf Mann und vier Fahrzeugen unter dem Kommando von Leonhard Wittich im Einsatz.