Dornstetten Sanierung soll später erfolgen

Dornstetten (wg). Das Gebäude der Kindertagesstätte Kinderarche in der Goethe-straße in Dornstetten muss saniert werden. Um die Details abzuklären, war Pfarrer Timo Stahl gemeinsam mit Kirchenpflegerin Christiane Brandt in die jüngste Gemeinderatssitzung gekommen.