Dornstetten Rubellos-Aktion im Advent fällt aus

Dornstetten. Die Hauptversammlung im Gasthaus Adler in Hallwangen beleuchtete mit Berichten das abgelaufene Jahr mit seinen zahlreichen Aktionen und Aktivitäten. Vorsitzende Kerstin Zwick berichtete unter anderem über Werbeaktionen und den Kürbiswettbewerb. Zur Preisverleihung waren mehr als drei Tonnen Kürbisse entgegengenommen worden. Geld- und Gutscheine erwarteten die Gewinner. Auch eine interne Social-Media-Schulung zum Thema Personalbeschaffung wurde angeboten.

Seit diesem Frühjahr beteiligt sich der HGV an der Entwicklungsoffensive Dornstetten und heißt die Neubürger der Stadt mit einem Willkommensbrief und einem Zehn-Euro-Gutschein pro Haushalt willkommen.

Bereits seit Beginn des Jahres beschäftigen sich die Verantwortlichen mit der Vorbereitung zur Messe Pro Vital, die am Sonntag, 11. November, stattfindet. Erwartet werden 21 Unternehmen aus der Region. Die Veranstaltung wird vom Wirtschaftsministerium bezuschusst. Diese finanzielle Unterstützung fließt in Werbung und in das Rahmenprogramm. Für Kurzentschlossene bietet der Verein im Oktober einen neunstündigen Erste-Hilfe-Kurse im Feuerwehrhaus an.