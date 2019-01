Dornstetten Repair-Café in Dornstetten legt wieder los

Das Repair-Café basiert auf dem Prinzip der Nachbarschaftshilfe, Rechtsansprüche entstehen nicht, informiert die Stadtverwaltung. Ein fachkundiges Helferteam bietet Unterstützung bei Reparaturen und leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Die Reparaturen selbst sind kostenlos, stattdessen wird um eine Spende für die Arbeit des Repair-Cafés gebeten.

Das Repair-Café findet im Werkraum des Schulzentrums Dornstetten in der Waldstraße 16 statt. Der Werkraum liegt im Erdgeschoss und ist über den Pausenhof durch den Eingang B erreichbar. Das Parken im Hof ist erlaubt. Im Repair-Café angeboten wird Unterstützung für Reparaturen in den Bereichen Elektrik, Elektronik, Mechanik, Fahrräder, Nähen und Flicken sowie Spielzeug. Gebracht werden kann alles, was sich größenmäßig noch unterm Arm transportieren lässt. Zum Repair-Café gehört außerdem eine Kaffee-Ecke für Austausch und gemütliches Beisammensein.

Das Repair-Café Dornstetten findet immer am zweiten Dienstag eines Monats statt – jeweils von 16.30 bis etwa 19 Uhr. In Ferienzeiten sind Abweichungen möglich. Die Repair-Café-Termine für das erste Halbjahr 2019 sind: 12. Februar, 12. März, 9. April, 14. Mai und 4. Juni. Interessenten und Unterstützer sind willkommen.