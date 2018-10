Dornstetten Referentinnen machen Holunder schmackhaft

Mit einem "Hugo", dem Trend-Getränk aus Holunderblüten, einem Gedicht zum "Hollerbusch" sowie einer Umschreibung der Mythen um diese Pflanze stimmten die beiden die Gäste auf das Thema ein.

In gemütlicher Runde folgten dann reichlich Informationen zum Holunder. Von alters her gelte der Holunder als Hausapotheke der Bauern und einfachen Leute. Auch der Arzt Paracelsus, Pfarrer Kneipp und Hildegard von Bingen hätten ihn in verschiedenen Formen bei ihren Heilanwendungen verwendet. Heute würden überwiegend die Blüten und Beeren verbraucht, so die Naturpädagoginnen. Aber auch Blätter, Wurzeln und Rinde könnten verwendet werden, müssten jedoch als leicht giftig eingestuft werden, hieß es. Holunder – eine richtige Vitaminbombe – werde als Tee nicht nur bei Fieber und Erkältungssymptomen eingesetzt, die wassertreibende Wirkung helfe auch bei Rheuma, Gicht, Masern sowie Herz- und Kreislaufbeschwerden.

Nach vielen Informationen und reger Diskussion kamen die Gäste in den Genuss der "Holunderküche": Sandkuchen mit Holunderblüten, Holunderpunsch, zwei verschieden Brotsorten, gebacken aus Holunderblüten, Marmeladen und Gelees, eine Quarkspeise übergossen mit Holundersirup – "alles einfach wunderbar", so der Verein.