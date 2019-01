Dornstetten Rathaus-Team muss sich geschlagen geben

Im Einlagespiel der Narren gingen die Drillerhansele mit 1:0 durch Benny Stahl zwar gegen die Narrenzunft in Führung und konnten diese auch bis zum 3:2 halten, mussten sich aber im Spaßspiel in der zweiten Halbzeit, als mit einem ovalen Ball gespielt wurde, letztlich doch mit 4:7 geschlagen geben. Beide Mannschaften hatten ihren Spaß – auch die Zuschauer. Im Foyer der Halle bewirteten die Handballdamen beim "Bayrischen Abend" im Dirndl.

Auf die Zielgerade

Nochmals hoch her gehen wird es am heutigen Samstag, wenn sich die Besten der Besten der 43. Stadtmeisterschaften gegenüberstehen. Nach den Halbfinalspielen und den Spielen um Platz drei (ab 14.30 Uhr) werden ab 15.30 Uhr bei den Endspielen die Spiele um den jeweiligen Stadtmeister ausgetragen – bei den Familien-, AH-, Firmen-, Nichtaktiven- und Aktiven-Teams. Wenn die jeweiligen Stadtmeister feststehen, wird beim "Supercup" der Gesamtsieger des Turniers ermittelt. Dabei stehen sich ab 16.30 Uhr in zwei Halbfinalspielen und dem Finale die Stadtmeister der Aktiven, Nichtaktiven, AHs und Firmen gegenüber. Danach ist die Siegerehrung und Verlosung der Tombola. Sportlich weiter geht es um 20 Uhr mit dem Damenhandballspiel der Südbadenliga SG Dornstetten – SG Muggensturm/Kuppenheim.