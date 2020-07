Dornstetten Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Dornstetten - Zwei Fahrradfahrer waren am Sonntag an einem Unfall in Dornstetten beteiligt, dessen genauer Hergang noch geklärt werden soll. Die Beteiligten stießen mit ihren Rädern zusammen und stürzten beide zu Boden. Hierbei wurde ein E-Bike Fahrer schwer, ein Rennradfahrer leicht verletzt.