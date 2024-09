„Dornstetten-Quiz“ startet am 1. Oktober: Bernd Kohlhepp stellt acht Mal die Frage: „Was isch au des?“

Beim Dornstetter Narrengericht, vor dessen Richter selbst Kohlhepps messerscharfe Zunge keine Gnade fand, war der schwäbische Bühnenstar dazu verurteilt worden, einen Image-Film über das Heimatmuseum zu drehen. Das Ergebnis dürfte die Auflagen des Gerichts mehr als erfüllen, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Denn Bernd Kohlhepp hat nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe von Filmen gedreht, die das Heimatmuseum in einer neuen Perspektive zeigen. Heraus kam ein mehrteiliges Video-Quiz – das „Dornstetten-Quiz“.

Im Mittelpunkt stehen Detaildarstellungen, präsentiert unter Kohlhepps charakteristisch-bohrendem Blick. Aber was wird gezeigt? „Das ist der Punkt, an dem die Bürger ins Spiel kommen“, freut sich Dornstettens Bürgermeister Bernhard Haas.

Jeweils eine Erklärung ist wahr – aber welche?

In einer Reihe von kurzen Filmen zeigt der schwäbische Kabarettist – unter anderem durch seine Bühnenfigur „Herr Hämmerle“ bekannt – Kurioses aus dem Fundus des Museums. Gegenstände, „von denen koiner mehr woiß, zu was man sie verwendet hat“, wie Kohlhepp mit dramatischer Stimme im Video ankündigt. Dazu gibt es jeweils drei Antwortmöglichkeiten, von denen eine wundersamer klingt als die andere. Eine ist wahr – nur welche?

Gezeigt werden die Clips auf den Social-Media-Kanälen der Stadt. Die Abstimmung zu den Antworten erfolgt ebenfalls dort. Bei jeder Frage wird für die richtige Antwort ein Preis ausgelobt. Es sind Preise, die jeweils einen Bezug zum gefragten Gegenstand haben.

Einen Tag lang war Bernd Kohlhepp im Dornstetter Heimatmuseum zugange. Das Ergebnis begeistert den Vorsitzenden des Heimat- und Museumsvereins, Andreas Ammer (rechts), Bürgermeister Bernhard Haas und Kulturamtsleiterin Ellen Brede-Lenk. Foto: Stadt Dornstetten

Einen ganzen Tag lang war Bernd Kohlhepp dafür mit seinem Team in Dornstetten zugange. Gemeinsam mit Andreas Ammer, dem Vorsitzenden des Heimat- und Museumsvereins Dornstetten, durchstöberte der Künstler den Fundus des Heimatmuseums und suchte passende Artefakte für das Film-Rätsel zusammen. „Das Ergebnis ist eine Reihe an Kurzfilmchen, die ebenso erheiternd wie lehrreich sind und zeigen, dass unter dem richtigen Blickwinkel auch das steifste Exponat lebendig wird“, so die Stadtverwaltung.

Museumsverein will Neues ausprobieren

Genau dies war das Anliegen des Heimat- und Museumsvereins, als er die Gerichtsbarkeit des Dornstetter Narrengerichts bat, 2024 die Strafe für den Delinquenten auswählen zu dürfen. Das Team des Vereins hat sich in den vergangenen Jahren stark verjüngt. „Geschichte wird heute anders konsumiert“, weiß Andreas Ammer. „Wir möchten Neues ausprobieren und den Museumsbesuch auch unterhaltsam machen.“

Bei Neuem sucht man sich am besten Unterstützung von Leuten, die sich damit auskennen. „Bernd Kohlhepp war da ein absolutes Geschenk“, betont Ammer. Denn bei Kohlhepp ist der Heimat- und Museumsverein genau an den richtigen Delinquenten gekommen. Heimatmuseen sind ein Herzensanliegen des Kabarettisten. Schon seit Langem beschäftigt er sich mit diesen liebevoll und in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit aufgebauten Einrichtungen.

Begeisterung steckt an

Diese Passion war auch in Dornstetten zu spüren. „Wir waren völlig überwältigt von der Sorgfalt, dem Aufwand und der Leidenschaft, die Bernd Kohlhepp und sein Team in die Filme gesteckt haben“, sagt Ellen Brede-Lenk, Leiterin des Kulturamts und somit auch des Heimatmuseums.

Die Freude und Begeisterung sind laut der Dornstetter Stadtverwaltung auch in den Clips spürbar: „Wenn Kohlhepp mit seiner mitreißenden Energie durch die Räume springt, seine Hände bewundernd über Exponate gleiten lässt und dann mit einem weit aufgerissenen Auge seinen stechenden Blick zur Frage in die Kamera richtet, lässt man sich als Zuschauer gerne von der Begeisterung anstecken.“

So läuft es ab

Das Quiz

Die Video-Rätsel werden jeweils im Abstand von einer Woche auf Instagram und Facebook geschaltet. Danach haben die Bürger sechs Tage Zeit, mit ihrer Antwort als Kommentar abzustimmen. Jeden Sonntag löst Vereinsvorsitzender Andreas Ammer das Rätsel auf. In jeder Woche wird unter jenen Teilnehmern, die die richtige Antwort kommentiert haben, ein Gewinner ausgelost. Nach der Auflösung sind die Videos auch unter www.dornstetten.de zu finden. Das erste Video-Rätsel wird am 1. Oktober online gestellt.