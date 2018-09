Dornstetten Quartierskonzept für die Kernstadt

Im Vordergrund steht dabei neben den Themen Klimaschutz und kommunale Energieversorgung die effiziente Energienutzung. Nicht nur in den kommunalen Liegenschaften der Stadt, sondern auch in etlichen privaten Gebäuden stehen Sanierungen, etwa ein Heizungstausch oder eine energetische Gebäudesanierung, an. Die Eigentümer sind verpflichtet, dabei 15 Prozent des Energiebedarfs mit regenerativen Energien abzudecken. Grundschule, Hallenbad, Stadthalle und eventuell angrenzende Gebäude könnten beispielsweise über ein Blockheizkraftwerk mit Wärme versorgt werden. Durch Fördermittel, die bisher nur begrenzt beantragt wurden, erfahren private Grundstückseigentümer ebenfalls einen Mehrwert. Auch die Themen elektrisches Fahren und Car-Sharing spielen im Bereich Mobilitätsangebote eine zentrale Rolle.

Im Angebot von "Endura Kommunal" wurden die Ziele für Dornstetten aufgelistet. Darunter sind Kostenminimierungen bei der Energieversorgung ebenso zu finden wie das Festlegen des Bedarfs an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge oder das Entwickeln von Szenarien zur Energieversorgung unter Berücksichtigung von Wärmenetzen.

Rolf Straub (Freie Bürger) wollte wissen, wer die Energie bringt, da die Stadt bislang keine eigenen Energieversorger hat. Worth-Lindorfer erklärte, dass durch ein Blockheizkraftwerk mit Hackschnitzeln nicht unbedingt eine riesige Kombinationslösung angestrebt werden müsse. Durch den Einbau größerer Heizanlagen könnten mehrere Gebäude gleichzeitig versorgt werden, etwa die Grundschule mit Hallenbad sowie die Stadthalle. Joachim Kumm (SPD) fragte, wie man zu einem Nahwärmekonzept kommt und ob man dafür eine Genossenschaft gründen muss. Die Nachbargemeinden seien schon weiter, stellte er fest. Bei großem Interesse, so Worth-Lindorfer, müsse überlegt werden, eine Genossenschaft zu gründen.

In einem Zeitraum von etwa einem Jahr wird das Projekt "Erstellung eines Quartierskonzepts" von "Endura Kommunal" bearbeitet. Start ist nach erfolgtem Gemeinderatsbeschluss sofort. Es folgen die Datenerhebungen mit einer anschließenden Potenzialanalyse. Danach werden die Maßnahmen aufgezeigt und ein Bericht vorgelegt. In mindestens zwei Bürgerinformationsveranstaltungen wird die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert.

Joachim Lehmann (Freie Wähler/CDU) fragte, wie die Begehung der Keller aussieht. "Endura Kommunal" wird etwa den Keller im Pflegeheim anschauen, aber keine privaten Kellerräume. Über dem gesamten Quartier soll eine Drohne im Flug aussagekräftige Bilder liefern über den Zustand von Dächern und den zwischen den Gebäuden liegenden Flächen. Gespräche mit den Betroffenen ergänzen dieses Vorgehen. Anhand einer Fragebogenaktion erfolgt eine Bestandsaufnahme.

Martin Schwenk (Freie Wähler/CDU) wollte wissen, welche Kosten auf die Hausbesitzer zukommen. Sofern Potenzial vorhanden sei, werde ein Vollkostenvergleich gemacht, der auch die Anschlussgrößen berücksichtigt, antwortetet Worth-Lindorfer.

Das Projekt wird von "Endura Kommunal" von einem dreiköpfigen Team begleitet. Gestartet werden kann schon jetzt, obwohl die Förderzusage der KfW noch nicht vorliegt. Die ersten Gespräche über mögliche Schwerpunkte können stattfinden, parallel dazu läuft die Antragstellung auf Fördermittel. Nachdem der Gemeinderat zugestimmt hat, wird das Projekt von Oktober 2018 bis etwa Ende September 2019 laufen.