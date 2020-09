Dornstetten Polizeieinsatz wegen vermeintlich Bewaffnetem

Bereits am Mittwochabend kam es in einer in Ortsrandlage an der Bundesstraße 28 gelegenen Wohnung zwischen einer 40-Jährigen und ihrem 41-jährigen Ex-Freund zu Handgreiflichkeiten, wobei der 41-Jährige vor Hinzuziehung der Polizei zunächst die Wohnung verlassen hatte.